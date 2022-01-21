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На Курилах к циклону присоединилась новая напасть

Землетрясение магнитудой 5,2 замечено рядом с Курилами

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Землетрясение магнитудой 5,2 замечено рядом с Курилами, сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр находился в 80 километрах восточнее села Малокурильское на глубине 60 километров», — сообщили сейсмологи.

Село Малокурильское находится на острове Шикотан. По данным сейсмологов и сообщениям местных жителей, в населенных пунктах Курильских островов толчки ощущались силой до 2-3 баллов.

По сообщениям местных жителей, пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее короля Тонги эвакуировали из дворца после извержения подводного вулкана.

Порты Курильских островов — в Южно-Курильском и Курильском городских округах — оповещены об угрозе возникновения цунами. Жителям Курил порекомендовали держаться на безопасном расстоянии от береговой черты. Высота волны может составить от 20 до 40 см.

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