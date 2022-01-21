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Иммунолог рассказал, как определить «омикрон» у детей

Иммунолог Крючков: изменения в поведении ребенка могут быть первым признаком «омикрона»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Первым признаком заражения «омикрон»-штаммом коронавируса может служить изменение образа жизни ребенка и его отказ от привычных предпочтений. Об этом в беседе с газетой «Вечерняя Москва» заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, у детей при этом штамме не всегда проявляются такие распространенные симптомы COVID-19, как сильный кашель и повышенная температура.

«Важно отследить, что он становится вялым, медленнее отвечает на вопросы. Нужно обращать внимание на изменения образа жизни и занятий ребенка. Нежелание играть, потеря аппетита — все это может быть первыми проявлениями заболевания», — объяснил Крючков.

Врач подчеркнул, что течение болезни «омикроном» у детей может также сопровождаться проблемами с ЖКТ, в том числе тошнотой, рвотой, поносом и болями в животе.

«У детей, болеющих «омикроном», не исключено развитие системного воспалительного синдрома», — заключил специалист.

Ранее педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Елена Тысячная рассказала, что новый штамм коронавируса «омикрон» у детей чаще всего проявляется симптомами бронхиолита — воспалением мелких бронхов, что может привести к дыхательной недостаточности, пневмонии.

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