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РИА «Новости»: выявленный ущерб по делу Токарева составляет более 500 млн рублей

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Министерство транспорта РФ

Выявленный ущерб по уголовному делу в отношении заместителя министра транспорта Владимира Токарева и его соучастников составляет более 500 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ущерб - 500 миллионов, даже больше», — сообщил собеседник агентства.

Замглаве Минтранса Владимиру Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. По предварительным данным, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

О задержании Токарева по делу о коррупции сообщалось 19 января. Источник в правоохранительных органах уточнил, что уголовное дело не связано с его работой в министерстве транспорта.

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