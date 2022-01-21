Собаку спасли с помощью сосиски на дроне

Спасателям в английском Гэмпшире удалось спасти джек-рассел-терьера по имени Милли, оказавшегося на илистой отмели незадолго до прилива с помощью сосиски на дроне. Об этом сообщает The Guardian.

По словам спасателей, собака потеряла след, заблудилась и оказалась на зыбучей илистой отмели. На призывы вернуться она не реагировала, и тогда одна из местных жительниц, проживающая недалеко от пляжа, поделилась сосиской, которую прикрепили на дрон, с помощью которого в результате удалось вытащить животное. По словам спасателей, если бы они вовремя не вмешались, Милли могла бы утонуть во время прилива.

«Поскольку Милли была голодна, это сработало. Мы в результате смогли заманить ее от опасности на возвышенность, которая не уходила под воду. Мы, конечно, снова подумали бы об использовании сосисок: каждая собака и каждая поисковая операция всегда разные, но если бы мы когда-нибудь снова оказались в подобной ситуации, мы бы использовали те же методы», — рассказал об инциденте спасатель Крис Тейлор.

Позже Милли воссоединилась с радостной хозяйкой.

Ранее сообщалось о другой английской собаке, которую тоже зовут Милли. Ее хозяин обучил искать мусор на улице и выбрасывать его в урны.