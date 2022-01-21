В Канаде переименуют школу, названную в честь принца Эндрю

В городе Дартмут в канадской провинции Новая Шотландия переименуют старшую школу, названную в честь британского принца Эндрю. Об этом сообщает CBC.

Школа была названа в честь новорожденного второго сына королевы Елизаветы II в 1960 году. Решение о переименовании вступит в силу перед началом нового учебного года.

«Название школы должно отражать наше школьное сообщество и поддерживать наши ценности как безопасное и инклюзивное пространство для обучения для всех», — сообщил директор школы Крейг Кэмпбелл.

Принц Эндрю должен предстать перед судом по обвинениям об изнасиловании несовершеннолетней на тот момент гражданки США Вирджинии Джуффре. Ранее сообщалось, что Букингемский дворец, предположительно, по инициативе его старшего брата, Чарльза, лишил его королевского патронажа и воинских званий.