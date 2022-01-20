Врач объяснила особенности течения болезни у пациентов с «омикроном»

Член комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, что одной из особенностей течения штамма «омикрон» новой коронавирусной инфекции является уменьшение инкубационного периода. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в текущей момент эпидемиологическая ситуация не улучшается, но появляется понимание, что сейчас большинство случае заражения обусловлена «омикроном».

«Первое, конечно, отчетливо меньше стал инкубационный период, то есть если мы говорили об инкубационном периоде от одного до четырнадцати дней, то сейчас этот инкубационный период, он снизился», — рассказала Драпкина.

Она подчеркнула, что были зафиксированы случаи, когда первые симптомы проявлялись уже спустя два дня после заражения. По словам врача, потеря запаха и изменение вкуса все реже встречаются среди симптомов коронавируса. При этом не изменились принципы профилактики: механическая защита, респираторы, маски, социальная дистанция.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что заражение новым «омикрон»-штаммом коронавируса у детей может приводить к серьезному поражению слизистой, обезвоживанию, и тогда необходима срочная госпитализация.