Боевики ИГ* сбежали из тюрьмы в Сирии

Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в четверг сбежали из тюрьмы Эс-Санавия, находящейся на южной окраине города Хасеке (630 км от Дамаска), передает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, пособники террористов, чтобы облегчить им побег, подорвали у входа в тюрьму две заминированные машины.

Бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС), под контролем которых находится город, блокировали квартал Гувейран, где расположена тюрьма. В небе латают вертолеты ВВС США, которые занимаются поиском беглецов.

Как сообщает агентство SANA, бежавшие из тюрьмы террористы вооружены. Между ними и охранниками случилась перестрелка, также были слышны взрывы гранат.

Данная тюрьма была создана весной 2019 года. В нее были помещены боевики ИГ, которых захватили в ходе штурма форпоста террористов в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат.

Ранее сообщалось, что спецназ Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемый США, провел операцию против ИГ, в ходе которой погибло пять человек.

В SDF при этом утверждали, что погибшие были вооружены поясами со взрывчаткой и входили в ячейку ИГ, против которой и была направлена операция.