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Демонстрировавший силовые приемы на памятнике срочник арестован

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Адвокат Алексей Аванесян заявил, что на Кубани арестован солдат-срочник, который демонстрировал силовые приемы на памятнике погибшим воинам. Об этом он написал в своем Facebook.

Солдату и его сообщнику вменяют реабилитацию нацизма. По словам Аванесяна, он не согласен с квалификацией проступка.

«Будет проведена судебная экспертиза, которая будет оценивать жесты, поведение солдата на видеоролике с точки зрения культуры, религии. Однако никакого пренебрежения, лозунгов, призывов к нацизму он не выкрикивал», — сказал он.

Ранее в Краснодарском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» заявили «Газете.Ru» о готовности оказать помощь военнослужащим, против которых возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». По словам председателя комитета Антонины Аксеновой, в действиях солдат нет того, за что их могут судить.

Инцидент произошел 7 января на территории воинской части в хуторе Молькино. На видеозаписи один из участников ролика показывает борцовский прием на монументе бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ, дает памятнику пощечину и несколько раз пинает. Против него и сослуживца, производившего съемку, военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1. УК РФ («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору») — это одна из частей ст. 354.1 («Реабилитация нацизма»).

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