Шведские ученые выяснили, что может спасти от тяжелого течения «омикрона»

Группа ученых из Каролинского института в Швеции определили, что Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших COVID-19, защищают от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Science Daily.

«Наши результаты дают более ясную картину, почему вакцинированные менее подвержены тяжелому течению заболевания омикрон-вариантом», — рассказал исследователь Маркус Баггерт.

В публикации отмечается, что ученые изучали людей, привитых мРНК-вакцинами. В общей сложности в исследовании поучаствовали 128 человек. Их разделили на три группы: вакцинированные, переболевшие COVID-19 и те, кто до этого не был ни вакцинирован, ни инфицирован.

Анализы из группы вакцинированных были взяты через шесть месяцев после второй дозы вакцины, а из группы ранее перенесших вирус — через девять месяцев после подтвержденной инфекции, но до появления новостей о новом штамме «омикрон».

По итогам исследования выяснилось, что Т-клетки в обеих экспериментальных группах продемонстрировали хорошую способность распознавать шиповидный белок «омикрона». Однако наилучший ответ наблюдался в группе привитых.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что наиболее защищены от заражения «омикрон»-штаммом COVID-19 те, кто привился в течение последних трех месяцев.