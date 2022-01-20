Главный ЛОР-врач Москвы дал советы по лечению «омикрона»

Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков в разговоре с ТАСС объяснил, что «омикрон»-штамм коронавируса стоит лечить противовирусными препаратами.

По его словам, данный вариант COVID-19 очень быстро распространился в столице и по симптомам напоминает простуду: боль и першение в горле, заложенность носа. Поэтому, считает врач, при лечении «омикрона» нужно обращаться к более привычным методам лечения.

В частности, Крюков рассказал, что стоит обратиться к использованию противовирусных препаратов широкого действия, антисептических средств для полоскания горла (четыре-пять раз в день), таблеток и спреев с анестетиком (но не более двух-трех раз в день). Для борьбы с насморком тоже нужны более распространенные средства.

«Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Но каплями не стоит пользоваться больше семи дней», — отметил оториноларинголог.

От антибиотиков врач посоветовал воздержаться, поскольку они не помогут при «омикроне» или ОРВИ, а их использование возможно только по назначению медицинского специалиста.

Для облегчения течения болезни и предупреждения распространения вирусов Крюков посоветовал увлажнять помещения дома и на работе, а также регулярно их проветривать.

Ранее стало известно, что в России за минувшие сутки 38 850 человек заразились коронавирусом.