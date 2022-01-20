В Петербурге троих человек задержали по делу об афере на 66 млн рублей в метро

В Санкт-Петербурге по делу об афере на 66 млн рублей были задержаны три подозреваемых, одним из которых стал главный инженер службы пожарной безопасности метрополитена Виктор Яковлев, сообщает «Фонтанка.ру».

Транспортная служба ФСБ задержала также владельца и руководителя ООО «Альтернатива» Андрея Ефимова и его посредника с фамилией Репин.

По информации издания, в 2017 году метрополитен провел конкурс на независимую оценку пожарных рисков по нескольким десяткам адресов, среди них значились и вестибюли, подземные сооружения станций, поликлиника метро и санаторий «Балтийский берег». В результате в конкурсе планировали участвовать восемь компаний, однако в итоге почти все заявки отклонили, а с зарегистрированной всего за два года до конкурса «Альтернативой» заключили контракт на 92 млн рублей.

Следователи считают, что максимальная стоимость контракта — в 66 млн рублей — была завышена участниками схемы. На стадии исполнения договоренностей они предоставили фиктивные документы о стоимости выполненных работ, а полученными средствами распорядились по-своему.

Полиция намерена ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве при заключении госконтрактов.