Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине заявили, что Россия не победит «грубой силой» 15:13
В «Молдовагазе» заявили о работе в убыток и призвали повысить... 15:11
Российская подлодка «Волхов» провела пуск ракеты «Калибр» в Японском море 15:08
Мурашко заявил, что «омикрон» увеличил количество повторных заражений COVID-19 15:07
Главный ЛОР-врач Москвы дал советы по лечению «омикрона» 15:00
Биологи обнаружили необычных прыгающих личинок 14:58
Плющенко верит в успешное выступление Коляды на Олимпиаде в Пекине 14:58
Xiaomi отреагировала на сообщения о браке в камерах своих смартфонов 14:56
ФСБ в Дагестане пресекла деятельность криптоферм с техникой на 500 млн... 14:55
Ворон в США начнут отпугивать с помощью лазера 14:50

В Петербурге троих человек задержали по делу об афере на 66 млн рублей в метро

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге по делу об афере на 66 млн рублей были задержаны три подозреваемых, одним из которых стал главный инженер службы пожарной безопасности метрополитена Виктор Яковлев, сообщает «Фонтанка.ру».

Транспортная служба ФСБ задержала также владельца и руководителя ООО «Альтернатива» Андрея Ефимова и его посредника с фамилией Репин.

По информации издания, в 2017 году метрополитен провел конкурс на независимую оценку пожарных рисков по нескольким десяткам адресов, среди них значились и вестибюли, подземные сооружения станций, поликлиника метро и санаторий «Балтийский берег». В результате в конкурсе планировали участвовать восемь компаний, однако в итоге почти все заявки отклонили, а с зарегистрированной всего за два года до конкурса «Альтернативой» заключили контракт на 92 млн рублей.

Следователи считают, что максимальная стоимость контракта — в 66 млн рублей — была завышена участниками схемы. На стадии исполнения договоренностей они предоставили фиктивные документы о стоимости выполненных работ, а полученными средствами распорядились по-своему.

Полиция намерена ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве при заключении госконтрактов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть