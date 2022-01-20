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В ЦРУ оценили причастность России к случаям «гаванского синдрома»

В ЦРУ не нашли подтверждений использованию «гаванского синдрома» во враждебных целях Россией

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Larry Downing/Reuters

В Центральном разведывательном управлении США так называемый «гаванский синдром» не считают намеренной глобальной кампанией враждебных стран, однако в ведомстве не исключают иностранного вмешательства в отдельных случаях, сообщает телеканал NBC.

По данным источников канала, ЦРУ обнаружило убедительные и правдоподобные объяснения проявления так называемого «гаванского синдрома» в сотнях случаев, однако примерно в двух десятках» случаев агентство не исключает иностранного участия. Другая группа дел остается нераскрытой, а «в сотнях других случаев» проявления симптомов «гаванского синдрома» эксперты нашли «правдоподобные альтернативные объяснения», уточняет NBC.

Также была признана необоснованной версия о причастности к этим случаям России или других государств для причинения вреда или получения разведданных. Между тем ряд пострадавших от «гаванского синдрома» выразили несогласие с выводами ЦРУ и назвали их «внутренней» без координации с другими ведомствами, заявляют источники.

С 2016 года американские дипломаты, работающие на Кубе и КНР, начали сообщать о необычных ощущениях, сопровождающихся потерей слуха и зрения, головными болями и тошнотой, проблемами с памятью и равновесием. Ряд представителей Пентагона заявили, что за некоторыми атаками может стоять Главное управление Генштаба ВС РФ. Для расследования происходящего была создана рабочая группа ЦРУ.

В начале 2022 года американские СМИ сообщили, что симптомы так называемого «гаванского синдрома», предположительно, проявились у сотрудников американских дипмиссий в Женеве и Париже, одному сотруднику понадобилась эвакуация в США для лечения.

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