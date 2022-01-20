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Житель Иваново пожаловался в полицию, что зарезал жену

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Жителя Иваново подозревают в убийстве собственной жены, которая скончалась от единственного рокового удара ножом, сообщает Следственное управление СК РФ по Ивановской области.

По данным ведомства, 17 января в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире тела 65-летней женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления заподозрили 67-летнего мужа погибшей, против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как уточнило следствие, 65-летняя женщина была супругой подозреваемого, они вместе распивали дома спиртные напитки. В определенный момент между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил жену ножом в область живота. Спустя некоторое время она скончалась в квартире, а ее муж вызвал полицию.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Чувашии мужчина из ревности убил жену топором и выкинул ее голову в прорубь.

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