Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Латвия отказалась отправлять на Украину своих военных 07:33
«Рейнджерс» победили «Торонто» благодаря двум очкам Панарина 07:24
В Роскачестве назвали признаки скорой «смерти» смартфона 07:18
Промоушн Хабиба пригласил экс-бойца UFC 06:55
Житель Иркутска оплатил спиртное выстрелом в потолок 06:54
В Магадане «заминировали» все школы и вуз 06:50
Галицкий: мы доведем одиннадцать выпускников до состава «Краснодара» 06:45
Верховный суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому... 06:41
МВД назвало «преждевременным» возврат штрафа за превышение средней скорости 06:39
Японские врачи рассказали, как протекает COVID-19 у курильщиков 06:33

Суд огласит приговор фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина в РФ и Европу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Приговор в рамках уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны 20 января огласит Дорогомиловский суд Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Приговор по уголовному делу заслушают Абянов А. А., Калмыков В. Н., Ковальчук А. Ф. и Худжамов И. Б.

Оглашение приговора пройдет в закрытом режиме. Как отметили в пресс-службе суда, это связано «с невозможностью размещения в зале судебного заседания и санитарно-эпидемиологическими ограничениями, которые действуют в судах общей юрисдикции Москвы».

Дело рассматривал суд присяжных. Слушания начались в ноябре 2020 года. Позднее суд распустил коллегию из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука.

Показания дал и полномочный российский посол в Аргентине Виктор Коронелли.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых. Они также отметили, что подсудимые не заслуживают снисхождения.

Гособвинение запрашивало сроки от 15 до 19 лет. Обвиняемые так и не признали свою вину.

До этого стало известно, что в крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из российского посольства. В феврале 2018 года Аргентина и РФ провели совместную спецоперацию против наркоторговцев. Более 400 кг кокаина оказалось спрятано прямо в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть