Суд огласит приговор фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина в РФ и Европу

Приговор в рамках уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны 20 января огласит Дорогомиловский суд Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Приговор по уголовному делу заслушают Абянов А. А., Калмыков В. Н., Ковальчук А. Ф. и Худжамов И. Б.

Оглашение приговора пройдет в закрытом режиме. Как отметили в пресс-службе суда, это связано «с невозможностью размещения в зале судебного заседания и санитарно-эпидемиологическими ограничениями, которые действуют в судах общей юрисдикции Москвы».

Дело рассматривал суд присяжных. Слушания начались в ноябре 2020 года. Позднее суд распустил коллегию из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука.

Показания дал и полномочный российский посол в Аргентине Виктор Коронелли.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых. Они также отметили, что подсудимые не заслуживают снисхождения.

Гособвинение запрашивало сроки от 15 до 19 лет. Обвиняемые так и не признали свою вину.

До этого стало известно, что в крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из российского посольства. В феврале 2018 года Аргентина и РФ провели совместную спецоперацию против наркоторговцев. Более 400 кг кокаина оказалось спрятано прямо в российском посольстве в Буэнос-Айресе.