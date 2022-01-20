Сотрудников мэрии российского города эвакуировали из-за сообщения о минировании

Утром 20 января сотрудников мэрии города Южно-Сахалинска эвакуировали. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации российского города.

В администрацию поступило сообщение о минировании здания.

Сейчас на месте работают кинологи с собаками. Как только сотрудники экстренных служб убедятся в том, что все безопасно, чиновники и другие сотрудники администрации вернутся на свои рабочие места.

При этом, по информации sakhalin.info, именно сегодня мэр города Сергей Надсадин празднует юбилей — ему исполнилось 60 лет.

Всего же сообщения о минировании поступили в 49 учреждений области, сказано в сообщении.

19 января в Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали детские сады. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, как и в истории с ложными сообщениями о минировании школ Красноярска, отправители сообщений о «минировании» находятся за пределами России.

18 января, второй раз за неделю сотрудников и учеников красноярских 122 школ пришлось эвакуировать из-за поступивших сообщений о «минировании».

Волна сообщений о минированиях школ уже несколько дней идет по всей стране. Ранее 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва.