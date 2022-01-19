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Завершилось расследование дела о крушении бомбардировщика в Мурманской области в 2019 году

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ОКБ А.Н. Туполева

Полковника Владимира Алексенко и руководителя полетов майора Владимира Степанова будут судить по делу о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области в 2019 году. Об этом, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Следователи выяснили, что 22 января 2019 года Ту-22М3 выполнял тренировочный полет, когда начался снегопад. Ответственный за организацию полетов и безопасность полковник Алексенко не стал отправлять экипаж на запасной аэродром, хотя знал, что командир бомбардировщика не готов к полетам в сложных метеоусловиях. Майор Степанов должен был сообщить экипажу об изменении погоды, но не сделал этого.

Пилоты не смогли оценить положение самолета, поэтому поздно заметили начало взлетно-посадочной полосы. Самолет продолжил снижение на большой скорости, а при посадке загорелся и развалился. В результате крушения погибли три человека, один член экипажа смог выжить.

В отношении полковника Алексенко и майора Степанова возбудили уголовные дела по статье 293 («Халатность, повлекшая смерть трех лиц») УК РФ и статье 351 («Нарушение правил полетов») УК РФ соответственно.

Ранее сообщалось, что трое военных погибли в результате срабатывания катапульты бомбардировщика Ту-22 на аэродроме под Калугой. Как отметили в Минобороны России, чтобы раскрылись парашюты, погибшим не хватило высоты. При этом имеется информация об одном выжившем. По данным источников СМИ, его госпитализировали. Среди погибших — командир полка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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