Пострадавшую в ДТП в Новой Москве беременную женщину доставили в больницу на вертолете

Беременную женщину, пострадавшую в ДТП с машиной скорой помощи в Новой Москве, доставили в больницу на санитарном вертолете, передает РИА «Новости».

«На борту пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф города Москвы. Женщину доставили в специализированное лечебное учреждение столицы», — сообщили в Департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Авария произошла на Варшавском шоссе. Автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, включая пациента.

Ранее в Москве машина сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщает столичная прокуратура в Telegram.

ДТП произошло на Университетском проспекте. По данным ведомства, водитель автомобиля Subaru совершил наезд на женщину и ее 11-летнюю дочь, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, девочку осматривают врачи скорой медицинской помощи.

По информации «Москва 24», водитель автомобиля рассказал, что не знал о пешеходном переходе.