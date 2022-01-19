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Посол Казахстана в РФ заявил, что русский язык в стране не ущемляется

Посол Казахстана в РФ Кошербаев: казахские власти очень положительно относятся к русскому языку

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В Казахстане не ущемляют русский язык, об этом посол страны в РФ Ермек Кошербаев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Казахские власти к русскому языку относятся очень положительно, потому что русский <...> является языком межнационального общения. В нашей стране не происходит ущемление русского языка, ни в коей мере. Развитие казахского языка происходит не за счет ущемления русского языка. Русский язык есть, будет, был в Казахстане», — рассказал дипломат.

Однако, по его словам, за 30 лет независимости в России и Казахстане появились поколения людей, которые более отдаляются в культурном плане и «не всегда хорошо знают друг от друга». Для улучшения ситуации, как считает Кошербаев, нужно организовывать проекты культурного обмена. В частности, сообщил он, в текущем году планируется провести дни Казахстана в России.

Посол назвал ошибочными мнения об общем отдалении между странами.

«Казахстан и Россия <...> являются надежными союзниками и стратегическими партнерами, нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти», — заявил Кошербаев.

Ранее Кошербаев, на фоне известий о назначении обвиняемого в русофобии Аскара Умарова главой министерства информации Казахстана, заявил, что в стране не происходит каких-либо притеснений русского языка и культуры.

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