Гейтс предупредил мир о новых пандемиях опаснее коронавируса

Миллиардер Билл Гейтс обратился к правительствам мира с призывом заранее выделять огромные средства на борьбу со следующей пандемией, сообщает газета Financial Times.

Он считает, что, несмотря на очень высокую заразность штаммов коронавирусом «дельта» и «омикрон», есть вероятность появления еще более серьезного патогена, последствия которого будут гораздо более тяжелыми.

«Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка», — объяснил Гейтс.

Кроме того, по мнению миллиардера, такая подготовка серьезно ускорит работу над решением — в виде новых вакцин и прививок — проблем с существующими болезнями: от ВИЧ до туберкулеза и малярии.

Ранее Гейтс выразил мнение, что в текущем году появление нового более заразного штамма коронавируса маловероятно.