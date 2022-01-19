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Врач-терапевт напомнил о важности начинать лечение «омикрона» с первых же дней недомогания

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) Виктор Фомин рассказал АГН «Москва» о том, что при заражении «омикрон»-штаммом необходимо не откладывать лечение.

«Если по каким-то причинам вы не пошли в поликлинику и не обратились к врачу, в домашних условиях можно самостоятельно облегчить свое состояние. Первые признаки заболевания — повышение температуры, головная боль, заложенность носа, боль в горле», — отметил терапевт, подчеркнув, что болезнь поначалу напоминает ОРВИ.

Он отметил, что первым делом в случае заражения нужно остаться дома. Не стоит принимать лекарства для снижения температуры, если она ниже 38 °C. В таком случае лучше прибегнуть к обильному питью до 2 литров жидкостей (стоит обратить внимание на мед, чай с мятой или облепихой), отдыхать, активнее проветривать помещение и прекратить курить.

В случае, если температура превысила 38°C, то тогда, как объяснил Фомин, можно принять жаропонижающие средства, такие как парацетамол или ацетилсалициловая кислота. Но он призвал проявлять осторожность тем людям, которые ранее страдали заболеваниями желудочно-кишечного тракта, порекомендовав им принимать минимальную дозу омепразола или эзомпразола «наряду с жаропонижающими».

Боль в горле, по словам врача, можно облегчить при помощи антисептиков (мирамистин и другие), полоскания (хлоргексидином или другими средствами), специальных леденцов или пастилок, а также спреев. Для борьбы с насморком два-три раза в день необходимо применять назальные капли с сосудосуживающим эффектом или заниматься промыванием носа посредством растворов на базе морской соли. А применение антибиотиков не принесет пользы организму и может ухудшить состояние.

Самостоятельное лечение возможно в течение пяти дней. Если симптомы сохранились и появилась мокрота, то необходимо обратиться к врачу.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина заявила, что обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках «омикрона».

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