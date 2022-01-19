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В возрасте 92 лет умер бывший митрополит Санкт-Петербурга Владимир

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Санкт-Петербургская митрополия

В возрасте 92-х лет скончался бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир Котляров, сообщили в пресс-службе митрополии.

«После продолжительной болезни 19 января на 93-м году жизни отошел ко Господу митрополит на покое Владимир (Котляров), правящий архиерей Санкт- Петербургской епархии в 1995-2014 годах, почетный настоятель собора Владимирской иконы Божией Матери, почетный гражданин Санкт-Петербурга», — указано в сообщении на сайте.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего митрополита Петербурга. Предстоятель Русской церкви заявил, что митрополит Владимир трудился «на самых разных поприщах церковного служения».

Будущий иерарх родился 27 мая 1929 года в Казахстане в семье диакона. Обучался в Джамбульском статистическом техникуме, а затем поступил в Московскую духовную семинарию, которую успешно окончил в 1952 году. В 1958 году завершил обучение в Ленинградской духовной академии, получив степень кандидата богословия. Остался в учебном заведении, где преподавал литургику и Священное Писание Ветхого Завета.

27 декабря 1995 года был назначен на пост управляющего Санкт-Петербургской епархией, который покинул в марте 2014 года.

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