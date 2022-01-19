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Власти Крыма с 24 января вводят обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет

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Власти в Крыму снова запретили людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания покидать дома в период с 24 января до особого распоряжения. Соответствующие изменения опубликованы на сайте властей российского региона.

Согласно документу, с 24 января до особого распоряжения вводится режим самоизоляции. Покидать дома можно в случае прямой угрозы жизни и здоровью, следованию к месту проведения вакцинации, похода в магазин или выброса мусора.

Помимо этого, главам организаций и предприятий рекомендовано перевести 50% сотрудников на удаленный формат работы. Также будет приостановлено проведение профессиональный медосмотров взрослых и детей.

Ранее в октября власти Крыма в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации обязали работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старшего поколения и ограничить для них льготный проезд.

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