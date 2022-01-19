Борцу с коррупцией в Минобороны дали пять лет тюрьмы

Суд приговорил Олега Морданова, который боролся с коррупцией в Минобороны России, к пяти годам колонии общего режима. Об этом в Ленинском районном суде Екатеринбурга сообщили «Ленте.ру».

По данным издания, Морданов работал в 140-м отделе государственного стройнадзора Минобороны РФ, но в 2019 году уволился из-за конфликта. Его заставляли принять объекты, которые были построены с нарушениями норм. Морданов написал об инциденте начальству, которое начало расследование и подтвердило факты нарушения.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело против самого Морданова. Следователи считают, что экс-сотрудник Минобороны дважды злоупотреблял полномочиями. По данным следствия, в 2016 году заставил рабочих поставить ему железные ворота в подземном паркинге, угрожая сорвать сроки строительства цеха. А в 2018-м заставил рабочих провести ремонт дачи, угрожая сорвать строительство общежития.

Жена Морданова заявила, что ее супругу угрожали, и назвала все обвинения ложными.

Ранее сообщалось, что главный врач СИЗО №1 «Матросская тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в коррупции.