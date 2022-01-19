Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Аэрофлот» назвал поведение Волочковой на борту самолета деструктивным 16:25
Тищенко назвал справедливым непопадание Хабиба в тройку лучших бойцов UFC 16:23
Юрист Ярмуш допустила смягчение наказания для Волочковой в случае извинения 16:23
Обвиненный в педофилии принц Эндрю удалил свой аккаунт в Twitter 16:20
Ученые выяснили, какие женщины сохраняют сексуальность в менопаузе 16:12
Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия между США и Украиной 16:11
Резцова назвала ситуацию с продлением карантина для Латыпова идиотизмом 16:08
Шоумена Зеленского похоронили рядом с Доренко 16:04
В ЕК рассказали, в каком случае Россию ждут новые санкции 16:04
В Ницце спецоперация полиции привела к смерти 15:57

Экс-министр просвещения Васильева рассказала, что на дистанционное обучение жалуются 91% школьников

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева в авторской колонке на «Газете.Ru» сообщила, что более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии. Об этом стало известно по результатам исследования института возрастной физиологии РАО. В первую очередь смена формата обучения сказалась на здоровье детей.

«Больше половины ребят сказали, что стали быстрее уставать, а это сказывается и на психическом состоянии – перепады настроения, повышенная утомляемость. <…> Страшные цифры, на мой взгляд: 60% детей тогда стали хуже засыпать, 36% – позже просыпаться. Беспокойный сон отмечали родители почти 40% ребят. У некоторых детей начались головные боли, боли в спине. Утомление глаз – практически у всех. И только 9% ребят сказали, что никаких жалоб у них не было. 9 из 100 – это очень маленькая доля», — пишет Васильева.

Экс-министр отмечает, что похожее исследование проводилось и в отношении родителей учеников. Выяснилось, что 68% из них полагают, что в дистанционном образовании больше минусов, чем плюсов.

«30% считают, что только очный формат дает общение и социализацию, 20% родителей уверены, что качество обучения выше при очном формате, 17% отмечают важность прямого контакта с учителем. <…> При дистанте, по их мнению, не хватает времени на подготовку письменных заданий, которых стало намного больше. 20% родителей отмечали, что детям труднее готовить домашнее задание. 10% сказали, что очень неравномерно распределяется нагрузка в течение недели», — поясняет она.

Васильева добавила, что дистанционное обучение ударило и по учителям: 70% педагогов указали на дисбаланс необходимых условий для реализации дистанционного обучения и их реальных возможностей. При этом, по ее мнению, дистант «нельзя назвать плохим или хорошим».

«Нужно понимать, что системе образования в будущем, пусть точечно, но вновь придется обращаться к такому формату работы. <…> Поэтому нам нужно провести масштабную работу по оценке итогов этого непростого времени», — заключает она.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть