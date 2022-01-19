Экс-министр просвещения Васильева рассказала, что на дистанционное обучение жалуются 91% школьников

Бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева в авторской колонке на «Газете.Ru» сообщила, что более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии. Об этом стало известно по результатам исследования института возрастной физиологии РАО. В первую очередь смена формата обучения сказалась на здоровье детей.

«Больше половины ребят сказали, что стали быстрее уставать, а это сказывается и на психическом состоянии – перепады настроения, повышенная утомляемость. <…> Страшные цифры, на мой взгляд: 60% детей тогда стали хуже засыпать, 36% – позже просыпаться. Беспокойный сон отмечали родители почти 40% ребят. У некоторых детей начались головные боли, боли в спине. Утомление глаз – практически у всех. И только 9% ребят сказали, что никаких жалоб у них не было. 9 из 100 – это очень маленькая доля», — пишет Васильева.

Экс-министр отмечает, что похожее исследование проводилось и в отношении родителей учеников. Выяснилось, что 68% из них полагают, что в дистанционном образовании больше минусов, чем плюсов.

«30% считают, что только очный формат дает общение и социализацию, 20% родителей уверены, что качество обучения выше при очном формате, 17% отмечают важность прямого контакта с учителем. <…> При дистанте, по их мнению, не хватает времени на подготовку письменных заданий, которых стало намного больше. 20% родителей отмечали, что детям труднее готовить домашнее задание. 10% сказали, что очень неравномерно распределяется нагрузка в течение недели», — поясняет она.

Васильева добавила, что дистанционное обучение ударило и по учителям: 70% педагогов указали на дисбаланс необходимых условий для реализации дистанционного обучения и их реальных возможностей. При этом, по ее мнению, дистант «нельзя назвать плохим или хорошим».

«Нужно понимать, что системе образования в будущем, пусть точечно, но вновь придется обращаться к такому формату работы. <…> Поэтому нам нужно провести масштабную работу по оценке итогов этого непростого времени», — заключает она.