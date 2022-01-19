В ВОЗ назвали число случаев заражения штаммом COVID-19 «омикрон» в мире

Около 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на штамм «омикрон», на вариант «дельта» только 28%, приводит РИА «Новости» еженедельный отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), полученный на основе данных международной базы геномов вирусов GISAID.

В организации уточнили, что специалисты исследовали образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.

Ранее стало известно, что риск повторного заражения COVID-19 во время волны распространения штамма «омикрон» в Британии был в 16 раз выше, чем во время «дельты». Ученые исследовали данные в период доминирования «омикрона» с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года и пришли к выводу, что люди, вакцинированные и ревакцинированные против коронавируса любым препаратом, реже оказывались COVID-положительными, чем непривитые.

В ВОЗ в тоже время подсчитали, что люди по всему миру стали заражаться коронавирусом на 20% чаще. За семь дней (с 10 по 16 января) заразились больше 18 млн человек. Увеличилась и смертность среди больных, за неделю она поднялась на 4%. Заболеваемость в мире растет рекордными темпами с начала января. ВОЗ ожидает, что в ближайшее время число новых зараженных и смертность продолжат увеличиваться. Подробности читайте в материале «Газеты.RU».