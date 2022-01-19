В Ницце спецоперация полиции привела к смерти

Во французской Ницце один человек погиб в ходе полицейской спецоперации, сообщила газета Nice-Matin.

Отмечается, что в ходе спецоперации полицейские должны были задержать подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины, произошедшем в канун католического Рождества.

Прокурор Ниццы Ксавье Бономм объявил о том, что погибшим был один из подозреваемых, его застрелил полицейский, которого задержали.

«Мы вели операцию по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в Лас-Планасе [район Ниццы]. Целью операции было задержание подозреваемых по этому делу, однако операция прошла плохо. Сотрудник полиции открыл огонь по одному из подозреваемых. Пострадавший скончался», — отметил глава городской прокуратуры.

По его словам, убитый подозреваемый не имел при себе оружия.

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