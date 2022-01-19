Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Аэрофлот» назвал поведение Волочковой на борту самолета деструктивным 16:25
Тищенко назвал справедливым непопадание Хабиба в тройку лучших бойцов UFC 16:23
Юрист Ярмуш допустила смягчение наказания для Волочковой в случае извинения 16:23
Обвиненный в педофилии принц Эндрю удалил свой аккаунт в Twitter 16:20
Ученые выяснили, какие женщины сохраняют сексуальность в менопаузе 16:12
Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия между США и Украиной 16:11
Резцова назвала ситуацию с продлением карантина для Латыпова идиотизмом 16:08
Шоумена Зеленского похоронили рядом с Доренко 16:04
В ЕК рассказали, в каком случае Россию ждут новые санкции 16:04
Экс-министр просвещения Васильева рассказала, что на дистанционное обучение жалуются... 16:00

В Ницце спецоперация полиции привела к смерти

Полицейский застрелил человека в ходе спецоперации в Ницце

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Eric Gaillard/Reuters

Во французской Ницце один человек погиб в ходе полицейской спецоперации, сообщила газета Nice-Matin.

Отмечается, что в ходе спецоперации полицейские должны были задержать подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины, произошедшем в канун католического Рождества.

Прокурор Ниццы Ксавье Бономм объявил о том, что погибшим был один из подозреваемых, его застрелил полицейский, которого задержали.

«Мы вели операцию по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в Лас-Планасе [район Ниццы]. Целью операции было задержание подозреваемых по этому делу, однако операция прошла плохо. Сотрудник полиции открыл огонь по одному из подозреваемых. Пострадавший скончался», — отметил глава городской прокуратуры.

По его словам, убитый подозреваемый не имел при себе оружия.

Ранее 23-летний гражданин Франции в брюссельском метро столкнул 55-летнюю женщину под поезд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть