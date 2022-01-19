Японец рассказал о своем браке с куклой из аниме

Японец Акихико Кондо рассказал изданию Mainichi Shimbun о совместной супружеской жизни с куклой виртуальной певицы (вокалоида) Хатсуне Мику, на которой тот женился в ноябре 2018 года.

По его словам, после окончания школы он работал клерком в управлении образования, однако столкнулся с буллингом и неуважением со стороны коллег. В 2015 году у Кондо умер отец, поддержавший сына своим неприятием буллинга. А в какой-то момент психиатры диагностировали у него расстройство адаптации, и он почти перестал есть. Тем не менее, мужчина говорит, что его жизнь изменилась, когда он услышал голос вокалоида Хатсуне Мико, которую мог, по его словам, слушать круглосуточно.

В конце концов он решил закрепить свои отношения с любимым персонажем, проведя свадебную церемонию, на которую потратил примерно $17 тыс. Какое-то время он мог поддерживать разговор с супругой с помощью программы искусственного интеллекта, однако в 2020 поддержка этой опции была прекращена компанией.

Издание отмечает, что история Кондо стала вдохновляющей для многих японцев и дала голос жертвам буллинга и издевательств в школах и на рабочем месте. Кондо стал мотивационным спикером, а в апреле 2021 года поступил на факультет права Университета Комазава.

В 2016 году сообщалось о том, что одинокие японцы перестали хотеть вступать в брак из-за высоких социальных ожиданий.