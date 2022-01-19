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Детский омбудсмен рассказал, что жалоб на детский сад, где дети отравились черной перловкой, ранее не поступало

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Инцидент Екатеринбург/VK

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков взял под контроль ситуацию с отравлением детей перловой кашей в детском саду в Верхней Пышме. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Я знаком с ситуацией. В первую очередь включился Роспотребнадзор, это их поле деятельности. Мы свои запросы тоже сделали. Я бы, наверное, не спешил с оценкой ситуации с точки зрения последствий. Отравление, как правило, это вопрос инфекционного характера, поэтому в данном случае мы дождемся официального решения. Эта тема точно будет нами отработана. Отсмотрим ситуацию, при необходимости будет выезд и так далее. Будем смотреть вопросы организации питания не конкретно в этом случае, а как вообще оно выстроено», — рассказал Мороков.

Омбудсмен отметил, что пока никто из родителей отравившихся детей не обращался к нему лично, а жалоб на питание в детском саду ранее не поступало.

«Ситуация с такими проблемами имеет место быть, но она не носит системного характера. Не сказать, что все у нас хорошо, бывает. Но это не системный вопрос. Сегодня вопросы питания стоят достаточно серьезно и когда случаются такие ситуации — мы их серьезно рассматриваем. Обращений никаких к нам не было, только информация в информационной ленте», — заключил он.

Ранее в паблике «Инцидент Екатеринбург» появилось сообщение о массовом отравлении детей перловой кашей черного цвета. По словам одной из мам, после того, как воспитанникам дали перловку с признаками плесени, у них появились отрыжка, диарея и рвота.

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