Полиция Алма-Аты сообщила о контртеррористической операции

На некоторых улицах в Алма-Ате местами временно перекроют движение из-за проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

Согласно представленной информации, сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям с просьбой проявить понимание к временным мерам, а также заблаговременно изменить маршрут передвижения с учетом изменений и правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы страны после отмены режима чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана проводят оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Правопорядок». Его основное целью является оздоровление оперативной обстановки, а также принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности.

По информации властей Казахстана, в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате было повреждено 165 служебных полицейских машин. При этом 53 автомобиля были подожжены. 64 полицейских транспортных средства восстановлению не подлежат.

Также во время протестов в городе сгорели пять фронт-офисов полиции, повреждения получили здания департамента и управления полиции Алмалинского района, 19 модульных и 13 экологических постов правоохранительных органов.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Сумма ущерба от беспорядков в стране может составить около $100 млн. Число уголовных дел в связи с беспорядками выросло до 695.