Инфекционист объяснила, что может помочь на ранних стадиях «омикрона»

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина заявила, что обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках «омикрона». Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что симптоматика «омикрона» практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ. По словам Сметаниной в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни.

«Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — рассказала инфекционист.

Она добавила, если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что при симптомах коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом «омикрон», необходимо начинать лечение с безрецептурных препаратов из домашней аптечки и исключить прием антибиотиков.