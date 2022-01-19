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Россиянам объяснили, кому могут навредить консервы

Гастроэнтеролог Мурадова: рыбные и мясные консервы противопоказаны людям с гипертонией

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Гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова заявила, что рыбные и мясные консервы из-за высокого содержания соли противопоказаны людям с гипертонией и болезнями почек. Об этом сообщает URA.RU.

«В рыбных и мясных консервах обычно содержится большое количество соли, препятствующей разложению продуктов, поэтому они вредны гипертоникам и людям с болезнями почек. Из-за добавок, раздражающих слизистую желудка, например томатной пасты, черного перца-горошка, у людей может произойти обострение хронического гастрита. Консервы — это продукт не на каждый день, он для походов, поездок либо районов, которые вообще, например, не видят рыбу», — рассказала Мурадова.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что избыточно сладкие консервы также могут негативно повлиять на здоровье человека.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты с новогоднего стола нельзя употреблять гипертоникам.

Малышева подчеркнула, что людям, страдающим от повышенного артериального давления, следует отказаться от продуктов с высоким содержанием соли.

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