Умер старейший в мире мужчина

В испанском Леоне скончался самый старый мужчина в мире. Этот статус принадлежал испанцу Сатурнино де ла Фуэнте Гарсии. Ему было 112 лет, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса. Об этом пишет издание La vanguardiahttps://www.lavanguardia.com/vida/20220118/7995361/fallece-leon-hombre-mas-viejo-mundo-punto-cumplir-113-anos.html со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия прожил 112 лет и 341 день. Он умер у себя дома на Флеминг-авеню в столице Леона.

«Смерть пришла к нему около одиннадцати утра, вскоре после завтрака, когда он начал тяжело дышать и через несколько секунд погас, как свеча», — описал уход из жизни Гарсии его зять Бернардо Маркос.

Испанец был включен в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней после того, как пуэрториканец Эмилио Флорес умер несколькими днями ранее в том же возрасте.

Рекордсмен родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Из-за низкого роста он не попал в армию во время гражданской войны в Испании.

Сапожник по профессии, «Пепино», как его звали друзья, начал работать в возрасте 13 лет на фабрике, где трудился более тридцати лет. Позже компания закрылась, из-за чего он основал собственную компанию в своем родном районе Пуэнте-Кастро, где прожил много лет. В этом районе он основал футбольную команду CD Puente Castro, которая действует до сих пор и почетным членом которой он являлся.

Его похоронят завтра на кладбище Пуэнте-Кастро.

Гарсия вырастил восемь детей, троих из которых уже нет в живых. На момент смерти у него также было 14 внуков и 22 правнука.

Ранее сообщалось, что черепаха Джонатан с острова Святой Елены официально признана самой старой черепахой в истории. Как сообщается на сайте Книге рекордов Гиннесса, ему 190 лет.