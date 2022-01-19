Москвичку осудили за трату денег из найденного кошелька

Москвичка, потратившая деньги из найденного на улице кошелька, была признана виновной в краже и оштрафована на 25 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Второго кассационного суда общей юрисдикции женщина обнаружила у подъезда своего дома кошелек с документами и деньгами, которые в итоге потратила. Найденный бумажник она хранила у себя в квартире вплоть до прихода представителей правоохранительных органов.

Москвичку признали виновной в краже, а также оштрафовали на 25 тысяч рублей. Потерпевшему обязали вернуть 40 тыс., которые потратила женщина. Она пыталась оспорить данное решение, утверждая, что найденный на улице около подъезда кошелек необходимо расценивать как находку и что «умысла на кражу имущества она не имела».

«Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган», — рассказали в пресс-службе.

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