Стало известно, куда россияне хотят путешествовать в феврале

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Газете.Ru», куда россияне хотят отправиться в феврале. Для этого были проанализированы поисковые запросы на перелеты и ж/д поездки в период с 1 по 28 февраля. Оказалось, что почти 63% клиентов сервиса интересуются авиарейсами по России, а остальные думают об отпуске за границей.

Среди авианаправлений наибольшей популярностью пользуется Москва с долей поисков 10,3%, на втором месте Сочи (7,2%), а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (7%). Кроме того, в список входят Стамбул (4,1%), Минеральные Воды (2,5%), Калининград (2,3%), Краснодар (2,2%), Ереван (2,1%), Дубай (1,8%) и Симферополь (1,7%).

В списке популярных ж/д направлений лидируют Санкт-Петербург (доля поисковых запросов — 39,3%), Москва (16,3%) и Сочи (5,9%). Также в феврале путешественники желают отправиться в Минеральные Воды (2,1%), Краснодар (2%) и Казань (1,5%). Несколько меньше спрос на ж/д-билеты в Екатеринбург (1,1%), Уфу (1%) и Самару (0,9%).

На первом месте в топе зарубежных стран Турция с долей поисковых запросов 15,2%. На втором ― ОАЭ (6,7%), а на третьем — Армения (6,4%). Также довольно часто ищут авиабилеты в Узбекистан (5,6%), Таиланд (5,5%) и Азербайджан (3,8%). Кроме того, туристы интересуются перелетами на Шри-Ланку (3,3%), в Киргизию (3,2%), Египет (3%) и Венгрию (2,8%).

Ранее были названы самые дешевые направления для путешествий в январе.