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Власти Казахстана заявили, что в беспорядках в республике участвовали экстремисты

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Vasily Krestyaninov/AP

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что участники радикальных экстремистских организаций участвовали в беспорядках в Казахстане. Об этом он сообщил телеканалу «Хабар-24».

«Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана», — сказал он.

Ранее в казахстанском Нур-Султане по дороге в Россию задержали двух граждан Казахстана, у которых обнаружили ножи, кастеты и наручники. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

До этого сообщалось, что в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате было повреждено 165 служебных полицейских машин. Из общего количества 53 автомобиля были подожжены. 64 полицейских транспортных средства восстановлению не подлежат.

Также, по данным ведомства, во время протестов в городе сгорели пять фронт-офисов полиции, повреждения получили здания департамента и управления полиции Алмалинского района, 19 модульных и 13 экологических постов правоохранительных органов.

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