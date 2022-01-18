Гинцбург оценил сообщения о том, что пандемия завершится после появления «омикрона»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нет научных доказательств, свидетельствующих об окончании пандемии после появления «омикрона». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«То, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом все закончится, — я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок. Это будет очень долго, до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения земного шара», — сказал он.

Гинцбург подчеркнул, что если вакцинация в мире будет проходить медленно, то людям нужно будет привиться или перенести вирус неоднократно, чтобы иметь нужное количество антител.

Ранее член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков сделал прогноз о ситуации с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Эксперт также рассказал о сроках возможной новой волны заболеваемости коронавирусом в России.

До этого вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал штамм «омикрон» COVID-19 возможным сигналом к окончанию пандемии.