Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США в ближайшие недели направят Украине дополнительную военную помощь 20:31
В ростовских ЗАГСах объяснили запрет на смех во время бракосочетания 20:24
Лукашенко заявил, что новые президенты в Белоруссии уже «практически... 20:24
Gulagu.net опубликовал видео с пытками из омской колонии №7 20:02
В ВОЗ сообщили, что ожидают из России дополнительные данные... 19:59
Госдеп анонсировал встречу Блинкена и Лаврова в Женеве 21 января 19:59
Специалист по голограммам объяснил, почему выступление Назарбаева было настоящим 19:58
В Госдуме прокомментировали желание России подать заявку на проведение... 19:47
Владелец «Спартака» Федун собирается полететь в ОАЭ, несмотря... 19:43
Суд арестовал на два месяца угрожавшего расправой русским Болатукаева 19:39

Гинцбург оценил сообщения о том, что пандемия завершится после появления «омикрона»

Гинцбург: нет доказательств, свидетельствующих об окончании пандемии после «омикрона»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нет научных доказательств, свидетельствующих об окончании пандемии после появления «омикрона». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«То, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом все закончится, — я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок. Это будет очень долго, до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения земного шара», — сказал он.

Гинцбург подчеркнул, что если вакцинация в мире будет проходить медленно, то людям нужно будет привиться или перенести вирус неоднократно, чтобы иметь нужное количество антител.

Ранее член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков сделал прогноз о ситуации с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Эксперт также рассказал о сроках возможной новой волны заболеваемости коронавирусом в России.

До этого вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал штамм «омикрон» COVID-19 возможным сигналом к окончанию пандемии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть