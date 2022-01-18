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Суд арестовал на два месяца угрожавшего расправой русским Болатукаева

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Коптевский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который устроил скандал в автобусе и угрожал «бить русских». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

29-летний дебошир обвиняется в разжигании межнациональной розни (п. «а» ч.2 ст. 282 УК). По данной статье ему может грозить от 3 до 6 лет колонии или штраф до 600 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Болатукаев агрессивно высказывался в адрес других пассажиров автобуса.

Сам Болатукаев, объясняя свое поведение, ранее заявил, что хотел выйти на своей остановке, но водитель быстро закрыл двери и он не успел
этого сделать. Мужчина утверждал, что попросил водителя открыть двери, но тот обозвал его, а сидевшие рядом пассажиры начали «выражаться» по поводу его религии, поэтому Болатукаев «вспылил» и обвинил присутствующих в нацизме.

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