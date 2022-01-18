В Сахаре выпал снег

В городе Айн Сефра, находящемся в горной части северо-запада Алжира, выпал снег. О нечастом для жаркого и засушливого региона феномене сообщило британское издание Daily Mail.

Снег в Айн Сефра, где температура в снежную ночь упала до -2°C, выпадает очень редко. Метеорологи зафиксировали всего лишь четыре таких случая, не считая нынешнего, за последние 42 года — в 1979, 2016, 2018 и 2021-м. Местному фотографу Кариму Буштата удалось запечатлеть на пленку необычное для Сахары явление.

Уточняется, что несмотря на то, что температура в темное время суток в холодные сезоны может действительно периодически резко и сильно опускаться, снег обычно не выпадает, а если и выпадает, то не держится длительное время. В случае, который произошел в Айн Сефра, имело место действие антициклона, пришедшего на североафриканские берега из Центральной Азии, по пути собирающего морскую влагу, которая потом превращается в снег.

Ранее сообщалось об аномально высокой для зимнего периода температуре на Аляске — на острове Кадьяк на юге штата воздух днем прогревался до 19,4°C.