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Самолет, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково

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Boeing-777 с 246 пассажирами, летевший из Дубая в Сан-Франциско, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В аэропорту Пулково благополучно прошла вынужденная посадка Боинга-777 авиакомпании Emirates рейсом Дубай — Сан-Франциско», — сказал он.

По его словам, лайнер экстренно сел из-за нарушения системы управления самолетом.

Ранее самолет, летевший из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за сильного тумана в худжандском аэропорту. Отмечается, что рейс S76431 авиакомпании S7 сел в Ташкенте в 10.00 (8.00 мск) в среду, 5 января.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из британского Манчестера в португальский город Фару, совершил экстренную посадку в городе Брест на западе Франции.

Днем ранее в столичный аэропорт Шереметьево экстренно вернулся самолет Boeing-777, летевший по маршруту Москва — Хабаровск. Причиной стало срабатывание датчика неисправности двигателя.

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