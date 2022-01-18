Двойник Майкла Джексона устроил драку на глазах у фанатов

В США двойник Майкла Джексона подрался с агрессивным мужчиной на глазах у публики, сообщает издание Independent. Поклонник поп-певца оказался сильнее, продемонстрировав приемы из смешанных единоборств.

Неизвестно, что стало причиной конфликта, но, как утверждают свидетели, зачинщиком был проходящий мимо мужчина. После словесной перепалки незнакомец попытался нанести пару ударов двойнику Джексона, но встретил неожиданное сопротивление.

Артист повалил нападавшего на пол и обезвредил, заставив его сдаться. За происходящей дракой наблюдали собравшиеся люди, которые снимали инцидент на видео — позже ролик появился в соцсетях.

«Сделай его, Майкл», — кричали зрители.

Пользователей сети также развеселило увиденное.

«Beat It» в реальной жизни», — написал один из комментаторов.

Ранее людей рассмешило видео с матерью, использовавшей сына в качестве зонта.