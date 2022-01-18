Сторонники QAnon сообщили о появлении двойника Трампа

В США последователи конспирологического движения QAnon предположили, что вместо экс-президента США Дональда Трампа на встрече со сторонниками выступал его двойник. Об этом сообщает Newsweek.

«Когда он вышел, то я сразу почувствовал, что это не он. Я пытался убедить себя, что это так. Он не использовал руки так же, как обычно. Он не стал останавливаться и много вдыхал. Сначала он звучал нервно. Боковой профиль лица выглядел иначе. Голос стал чуть глубже», — написал один из радикальных сторонников бизнесмена.

Тем не менее, другой видный сторонник Дональда Трампа и кандидат в Палату представителей Рональд Уоткинс отверг критику скептиков, сообщив, что на митинге выступал все же настоящий Трамп.

QAnon постулируют, что истеблишмент скрывает заговор сатанистов-педофилов в демократической партии, который должен вскрыть Дональд Трамп. Поддерживающие это движение верят и в другие необычные теории, в рамках которых, в частности, постулируется, что Трамп — до сих пор президент США, что он будет выдвигаться в 2024 году на президентский пост вместе с Джоном Кеннеди-младшим, погибшем в 1999-м, а также, что он — племянник Бенито Муссолини.