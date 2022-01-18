В Казахстане завершатся режим ЧП и комендантский час

В Казахстане в полночь 19 января завершатся режим чрезвычайного положения и комендантский час. Об этом сообщает ORDA.

При этом в Алма-Ате до сих пор сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Полиция круглосуточно патрулирует город, блокпосты продолжают действовать. Администрация Алма-Аты призвала жителей города с пониманием относиться к работе правоохранительных органов.

О завершении режима антитеррористической операции сообщат дополнительно, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате было повреждено 165 служебных полицейских машин. Из общего количества 53 автомобиля были подожжены. 64 полицейских транспортных средства восстановлению не подлежат.

Также, по данным ведомства, во время протестов в городе сгорели пять фронт-офисов полиции, повреждения получили здания департамента и управления полиции Алмалинского района, 19 модульных и 13 экологических постов правоохранительных органов.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Сумма ущерба от беспорядков в стране может составить около $100 млн. Число уголовных дел в связи с беспорядками выросло до 695.