Туристы из России попали в аварию в Доминикане

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане, погиб один человек. Об этом сообщает TourDom.

Пока неизвестно, гражданин какой страны умер. В настоящее время уточняется, какое количество граждан России находились в автобусе, и скольким понадобилась медицинская помощь.

В ANEX Tour сообщили, что шесть клиентов туроператора были в автобусе. По данным страховой компании СК ERV, жизни россиян ничего не угрожает, но они получили серьезные травмы.

«Сейчас четверо наших туристов госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются», – сообщили в ANEX Tour.

Ранее сообщалось, что в городе Аланья на юге Турции мотоцикл, которым управляла российская гражданка, врезался в грузовик, женщина погибла.

В декабре прошлого года ДТП с участием россиян произошло в Египте. Авария случилась в районе международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. Пострадали четыре человека, их госпитализировали с травмами легкой и средней тяжести.