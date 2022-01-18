Женщина, пережившая насилие в двух браках, вышла замуж за человека, убившего жену

Стефани Гарсия из города Санта-Роза в Техасе пережившая семейное насилие в двух предыдущих отношениях, вышла замуж за Гарардо Кастанеду, отсидевшего 20 лет в тюрьме за убийство бывшей жены. Как сообщает Daily Mail, тем не менее их брак не продлился долго.

По словам Гарсии, после двух отношений, в которых было домашнее насилие, она «потеряла чувствительность» и перестала обращать внимание на подозрительное поведение, а сам Кастанеда вызывал у нее много сочувствия, так как ей действительно казалось, что он раскаивается в совершенных злодеяниях. Женщина рассказала, что защищала свои отношения после того, как получала оскорбления в социальных сетях за то, что вышла замуж за убийцу.

«Я действительно верю, что люди имеют право на второй шанс. И я верила, что он оплатил свой долг обществу», — сообщила Гарсия.

Пара поженилась спустя пару месяцев после того, как Кастанеда вышел из тюрьмы. Тем не менее, спустя год, он бросил жену, никак не объяснив причины своего поступка. Теперь женщина работает в тюремном отделе по помилованиям и удивляется тому, как тогда могла поверить очаровавшему ее преступнику.

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