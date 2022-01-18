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В центре им. Гамалеи объяснили сокращение срока изоляции для переболевших COVID-19

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Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн объяснил сокращение срока изоляции для переболевших COVID-19, сообщает радио «Говорит Москва».

«Инкубационный период сократился у этого вируса и течение тоже. По-видимому, нас есть данные, что через 7 дней уже у подавляющего числа людей не будет выделения вируса. Это связано с новым штаммом. У него меньше должен быть период, чтобы обнаружить выделяемые вирусы», — пояснил Альтштейн.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила, что сроки карантина для заболевших коронавирусом в России сокращают до 7 дней.

Кроме того, по ее словам, власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то это будет осуществляться.

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