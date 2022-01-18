Вирусолог оценил возможность использования «омикрона» в качестве «живой вакцины»

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в разговоре с RT раскритиковал советы некоторых россиян о заражении «омикрон»-штаммом коронавируса для получения антител.

«Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты. Просто Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире — это Вселенная и человеческая глупость, но потом подумал и сказал, что насчет Вселенной не очень уверен», — отметил Нетесов.

По его словам, гражданам стоит вести себя разумнее и не использовать «омикрон» в качестве «живой вакцины».

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что возможность стать «живой вакциной» есть у любой разновидности коронавируса. Однако в конечном счете исход может быть разным, вплоть до смерти человека.