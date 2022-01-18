Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россияне стали покупать больше квартир и домов в Турции 09:49
Новый посол России в Белоруссии назвал приоритеты в работе 09:42
В WhatsApp появится новая функция 09:39
Вирусолог предупредил о заражении «омикроном» большинства россиян 09:38
Рублев прокомментировал победу над Маджером на Australian Open — 2022 09:37
В Минсельхозе ответили на сообщения о повышении цен на сладости 09:28
Психологи сообщили об эпидемии одиночества у молодежи 09:27
В Москве больных с симптомами ОРВИ будут принимать без записи 09:27
Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию 09:19
Врач Мясников прокомментировал противопоказания Минздрава к проведению вакцинации 09:18

Врачи назвали необычные симптомы рака желудка

Британские врачи: о раке желудка может говорить снижение аппетита

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Нетипичным признаком рака желудка может стать чувство быстрого насыщения во время еды, сообщает Daily Express.

По информации экспертов Национальной службы здравоохранения Англии, об онкологии могут свидетельствовать как ощущение «очень быстрого насыщения» во время еды, так и снижение аппетита.

Врачи предупреждают, что часто люди, страдающие кислотным рефлюксом, могут не обратить внимания на эти и другие симптомы, такие как изжога, тошнота, расстройство желудка, боли в животе, а также ощущение «комка в животе» и боли при глотании. Между тем все эти признаки могут указывать на развитие онкологии.

Эксперты подчеркивают, что при обнаружении таких симптомов или их усугублении необходимо пройти обследование у врача общей практики.
Чтобы свести к минимуму риск развития рака желудка, британские специалисты советуют бросить курить, отказаться от алкоголя, ограничить потребление соли, а также красного и обработанного мяса.

Ранее диетолог рассказала о продуктах, способных защитить от рака.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть