Врачи назвали необычные симптомы рака желудка

Нетипичным признаком рака желудка может стать чувство быстрого насыщения во время еды, сообщает Daily Express.

По информации экспертов Национальной службы здравоохранения Англии, об онкологии могут свидетельствовать как ощущение «очень быстрого насыщения» во время еды, так и снижение аппетита.

Врачи предупреждают, что часто люди, страдающие кислотным рефлюксом, могут не обратить внимания на эти и другие симптомы, такие как изжога, тошнота, расстройство желудка, боли в животе, а также ощущение «комка в животе» и боли при глотании. Между тем все эти признаки могут указывать на развитие онкологии.

Эксперты подчеркивают, что при обнаружении таких симптомов или их усугублении необходимо пройти обследование у врача общей практики.

Чтобы свести к минимуму риск развития рака желудка, британские специалисты советуют бросить курить, отказаться от алкоголя, ограничить потребление соли, а также красного и обработанного мяса.

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