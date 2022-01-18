В Норвегии начнутся слушания о досрочном освобождении Брейвика

В Норвегии на этой неделе начнутся громкие слушания по делу массового убийцы Андерса Брейвика. Суд будет рассматривать его прошение об условно-досрочном освобождении. Как пишет CNN, процесс займет три дня.

Слушая пройдут прямо в стенах тюрьмы, которая была построена для ультра-правого радикала, отбывающего наказание за теракты, которые унесли в 2011 году жизни 77 норвежцев. Девять человек погибли при взрыве бомбы Брейвика в центре Осло. 69 человек были убиты радикалом в молодежном лагере.

Также от рук Брейвика получили ранения около 150 человек.

Убийцу приговорили к 21 году заключения. Срок может бесконечно продлеваться, если суд сочтет, что преступник остается опасным для общества.

Свой срок Брейвик отбывает в одиночной камере, где есть 3 комнаты, телевизор, душ, компьютер и тренажеры. У него есть возможность учиться и даже сдавать экзамены в университет.

Брейвик утверждает, что не опасен для общества и требует выпустить его на свободу. Психиатр заключил, что состояние террориста не изменилось. В прокуратуре Норвегии предупредили об угрозе новых преступлений Брейвика.