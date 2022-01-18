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В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в 46 регионах

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Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали рост числа заболевших гриппом и ОРВИ в 46 регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«На второй неделе 2022 года (10.01.2022 – 16.01.2022) в целом на территории РФ по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп», — рассказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России вакцинированы от гриппа практически половина жителей — 68,5 млн человек, что составляет 46,9% населения страны.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского при Роспотребнадзоре, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, как выявить одновременное заражение вирусом гриппа и коронавирусом.

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