В Пекине заперли сотрудников офисного здания из-за обнаружения «омикрона» у одного из них

На западе Пекина офисное здание опечатали прямо вместе с сотрудниками. Об этом сообщает CNN.

Накануне одна из работающих в этом здании женщин сдала положительный тест на вариант коронавируса «омикрон».

Служба Ковид привезла для запертого персонала постельные принадлежности. Снаружи установлены палатки, где будут проводиться тесты на коронавирус для выявления штамма «омикрон». Карантин для сотрудников может продлиться несколько дней.

Такие беспрецедентные меры принимаются из-за предстоящих Зимних олимпийских игр.

Ранее в Пекине заявили, что в столице Китая был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

В центре подчеркнули, что заболевшего обнаружили на северо-западе Пекина, в районе Хайдянь.

Первый в Китае случай заражения штаммом «омикрон» был выявлен 13 декабря 2021 года. Инфицированного обнаружили в портовом городе Таньцзин на северо-востоке КНР, в 150 км от Пекина. В публикации отмечается, что зараженный «омикроном» прибыл в Китай из-за рубежа 9 декабря.